Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit umgefallen Bus

Derzeit befindet sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der B 256 in Höhe Kretz im Einsatz.

Dort musste ein Bus einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen. Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus. Die B256 ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen derzeit voll gesperrt. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach



Telefon: 02632 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell