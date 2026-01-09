Dort musste ein Bus einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen. Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus. Die B256 ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen derzeit voll gesperrt. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
Telefon: 02632 9210
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit umgefallen Bus
Dort musste ein Bus einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen. Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus. Die B256 ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen derzeit voll gesperrt. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.