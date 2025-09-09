PRESSEERSTMELDUNG: Verkehrsunfall mit entlaufener Kuh - mehrere Beteiligte, mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt - Vollsperrung Richtung Koblenz

Gegen 20:45 Uhr wurde der Autobahnpolizei Montabaur eine entwichene Kuh neben der Fahrbahn der BAB 48 in Höhe der Notausfahrt "Landshube" bei Ransbach-Baumbach gemeldet.

Nur eine Minute später erging die weitere Meldung über die Kollision mindestens eines Fahrzeuges mit der Kuh, wobei eine Person verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme dauern aktuell an. Die Fahrtrichtung Koblenz ist momentan voll gesperrt.

Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



