Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befinden sich im Einsatz. Die Fahrbahn muss zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.
Zu dem Ereignis wird unaufgefordert nachberichtet, wir bitten von Anfragen abzusehen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Str. 42 -44
56154 Boppard
Telefon: 06742-8090
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung: Verkehrsunfall auf der L214
