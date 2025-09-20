Presseerstmeldung: Verkehrsunfall auf der L214

Auf der L214 zwischen Emmelshausen und Boppard Buchholz kam es zu einem Verkehrsunfall.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befinden sich im Einsatz. Die Fahrbahn muss zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.



Zu dem Ereignis wird unaufgefordert nachberichtet, wir bitten von Anfragen abzusehen.



