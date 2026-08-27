Verkehrsdirektion Koblenz
Presseerstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 3, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Bundesautobahn 3, Höhe Montabaur (ots) - In der Nacht des 27.08.2026, gegen 02:45 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Person auf der Bundesautobahn 3, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

Trotz sofort eingeleiteter Verkehrssicherungsmaßnahmen wurde die Person von mehreren Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt. Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.
Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Verkehrsunfalls beauftragt. Aus diesem Grund ist die Richtungsfahrbahn Frankfurt derzeit noch gesperrt.
Es wird gebeten, von Rückfragen auf hiesiger Dienststelle Abstand zu nehmen und sich im weiteren Verlauf direkt an die Pressestelle in Koblenz zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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