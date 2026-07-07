Presseerstmeldung: Teileinsturz eines Gebäudes in Boppard Bad Salzig





Mehrere Anwohner gaben an, dass es sich angehört habe, als sei es zu einem Deckeneinsturz im Gebäude gekommen. Ein vollständiger Einsturz des Gebäudes konnte nicht festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde ein Deckeneinsturz im Dachgeschoss festgestellt.



Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf Personen im Objekt.



Die Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz, die Gefahr für die umliegenden Gebäude ist aktuell in Abklärung.



Wir bitten von telefonischen Anfragen abzusehen und berichten nach.



Rückfragen bitte an:



​Polizeiinspektion Boppard

PHK Cohen

Tel. 06742/809-0

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