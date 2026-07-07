Polizeidirektion Koblenz
Presseerstmeldung: Teileinsturz eines Gebäudes in Boppard Bad Salzig
Symbolbild
dpa

Boppard, OT Bad Salzig (ots) - Am 07.07.2026, gegen 22:15 Uhr, wurde der Polizei Boppard ein möglicher Teileinsturz eines ehemaligen Hotels im Ortsteil Bad Salzig gemeldet.

Lesezeit 1 Minute



Mehrere Anwohner gaben an, dass es sich angehört habe, als sei es zu einem Deckeneinsturz im Gebäude gekommen. Ein vollständiger Einsturz des Gebäudes konnte nicht festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde ein Deckeneinsturz im Dachgeschoss festgestellt.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf Personen im Objekt.

Die Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz, die Gefahr für die umliegenden Gebäude ist aktuell in Abklärung.

Wir bitten von telefonischen Anfragen abzusehen und berichten nach.

Rückfragen bitte an:

​Polizeiinspektion Boppard
PHK Cohen
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


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