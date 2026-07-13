Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Im Bereich der K44 in Mülheim-Kärlich kam es soeben zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zum genauen Unfallhergang kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Pressevertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



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Polizeiinspektion Andernach

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