Zum genauen Unfallhergang kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Pressevertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall
Zum genauen Unfallhergang kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Pressevertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.