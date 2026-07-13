Mülheim-Kärlich
Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Im Bereich der K44 in Mülheim-Kärlich kam es soeben zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zum genauen Unfallhergang kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Pressevertreter werden gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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