Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem querenden PKW.
Die Örtlichkeit ist derzeit für den Straßenverkehr gesperrt, es erfolgt eine Ableitung über die Ortschaft Nickenich.
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Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - L118 Ortslage Nickenich