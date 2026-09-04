Andernach
Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - L118 Ortslage Nickenich
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Aktuell befindet sich die Polizei Inspektion Andernach bei einer Verkehrsunfallaufnahme auf der L118 zwischen Andernach und Kruft im Einsatz.



Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem querenden PKW.

Die Örtlichkeit ist derzeit für den Straßenverkehr gesperrt, es erfolgt eine Ableitung über die Ortschaft Nickenich.

Es wird nachberichtet. Für Rückfrage bitten wir derzeit abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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