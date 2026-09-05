PRESSEERSTMELDUNG Gasähnlicher Geruch aus einem Geschäftshaus

Der Feuerwehr Emmelshausen wurde heute um ca. 16:15 Uhr ein gasähnlicher Geruch aus dem Keller eines Geschäftshauses in der Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen gemeldet.

Die freiwillige Feuerwehr und die Polizei Boppard sind derzeit im Einsatz um die Ursache des Geruchs zu klären. Die Rhein-Mosel-Straße wurde zwischen der Rathausstraße und der Waldstraße, auf einer Strecke von ca. 200 Metern, für den Verkehr gesperrt. Anwohner sollen die Fenster geschlossen halten.

Zu Schäden ist es bislang nicht gekommen.

Weitere Infos folgen.



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