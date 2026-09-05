Die freiwillige Feuerwehr und die Polizei Boppard sind derzeit im Einsatz um die Ursache des Geruchs zu klären. Die Rhein-Mosel-Straße wurde zwischen der Rathausstraße und der Waldstraße, auf einer Strecke von ca. 200 Metern, für den Verkehr gesperrt. Anwohner sollen die Fenster geschlossen halten.
Zu Schäden ist es bislang nicht gekommen.
Weitere Infos folgen.
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Polizeiinspektion Boppard
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PRESSEERSTMELDUNG Gasähnlicher Geruch aus einem Geschäftshaus
Die freiwillige Feuerwehr und die Polizei Boppard sind derzeit im Einsatz um die Ursache des Geruchs zu klären. Die Rhein-Mosel-Straße wurde zwischen der Rathausstraße und der Waldstraße, auf einer Strecke von ca. 200 Metern, für den Verkehr gesperrt. Anwohner sollen die Fenster geschlossen halten.