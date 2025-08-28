Presseerstmeldung: Explosion in der Arenberger Straße

Hier kam es zur Explosion eines Kompressors in einer dortigen Autowerkstatt. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Personen verletzt. Die Arenberger Straße ist zwischen Bergstraße und Neuer Weg in beide Richtungen gesperrt.
Näheres ist derzeit nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
