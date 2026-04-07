Presseerstmeldung: Brennender LKW führt aktuell zu Vollsperrung und Stau im Feierabendverkehr Rtg. FfM

Zunächst geriet die rumänische Zugmaschine in Brand und im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Sattelauflieger über. Die Zugmaschine und der mit Stückgut beladene belgische Auflieger brannten in der Folge komplett aus. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt musste für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Fernthal abgeleitet. Die Fahrzeugführer zwischen der Anschlussstelle und der Brandstelle stehen aktuell im Stau. Diese Vollsperrung wird vermutlich noch ca. drei Stunden andauern. Es werden in Abstimmung mit der Feuerwehr, Autobahnmeisterei und dem Abschleppdienst weitere Maßnahmen geplant.

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