Presseerstmeldung: Brandgeschehen in Bärenbach ( Hunsrück )

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand befindet sich unter Kontrolle. Zum Berichtszeitpunkt können noch keine Angaben über die Brandursache oder verletzte Personen gemacht werden. In der Ortslage, sowie im Nahbereich wird die Bevölkerung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wird unaufgefordert nachberichtet.



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