Bärenbach
Presseerstmeldung: Brandgeschehen in Bärenbach ( Hunsrück )
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Zum momentanen Zeitpunkt kommt es zu einem größeren Brandgeschehen in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Ortslage Bärenbach.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand befindet sich unter Kontrolle. Zum Berichtszeitpunkt können noch keine Angaben über die Brandursache oder verletzte Personen gemacht werden. In der Ortslage, sowie im Nahbereich wird die Bevölkerung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern/ Hunsrück

Telefon: 06761/9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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