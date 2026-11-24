

Vor Ort sei eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Was genau dort brenne sei nicht bekannt.



Durch die Feuerwehr Andernach, der Rettungswache sowie durch die Polizei Andernach wurde die Örtlichkeit unmittelbar aufgesucht.



Bisher ist nur bekannt, dass vor Ort ein Carport mit einem darin befindlichen Fahrzeug sowie diversen Gegenstände brennen würde.



Nach Auskunft des Inhabers seien keine Personen im Carport.



Mehr ist bisher nicht bekannt.



Die Polizei bittet darum von Nachfragen abzusehen. Es wird selbstständig nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

(Falger, PHK)



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



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