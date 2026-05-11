Bärenbach
Presseerstmeldung: Brand im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bei einem Großbrand im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn.

Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauern an. Der Straßenverkehr um die Einsatzstelle wurde großräumig gesperrt.

Wir bitten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Polizeiwache Hahn
Tel.: 06543 981-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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