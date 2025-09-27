Der Komplex besteht aus Wohnhaus und angrenzender Scheune. Rettungskräfte sind an der Örtlichkeit und zum Berichtszeitpunkt mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Anwesen steht im Vollbrand. Zum momentanen Zeitpunkt gibt es keine Erkenntnisse, dass es verletzte Personen gibt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten wird nachberichtet.
Presseerstmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes
