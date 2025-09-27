Presseerstmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes

Der Komplex besteht aus Wohnhaus und angrenzender Scheune. Rettungskräfte sind an der Örtlichkeit und zum Berichtszeitpunkt mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Anwesen steht im Vollbrand. Zum momentanen Zeitpunkt gibt es keine Erkenntnisse, dass es verletzte Personen gibt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern/ Hunsrück

Telefon: 06761/9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell