Pressebericht Polizei Bendorf - Pkw-Kontrolle deckt u.a. offenen Haftbefehl auf

Die Insassen wurden im Rahmen der Kontrolle überprüft. Bei einem 30-jährigen Mann lag neben einer Aufenthaltsermittlung durch eine Staatsanwaltschaft, auch noch ein offener Haftbefehl vor.

Der Mann wurde festgenommen, er konnte jedoch in der Folge den offenen Geldbetrag aufbringen, so dass eine Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt unterbleiben konnte.

Bei einem weiteren 21-jährigen Insassen lag ebenfalls ein Suchvermerk einer Staatsanwaltschaft vor. Der bekannte Aufenthaltsort des Mannes wurde an diese übermittelt.



