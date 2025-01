Pressebericht Polizei Bendorf, Freitag, 10.01.2025 - Sonntag, 12.01.2025, 09:10 Uhr

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder

Einbruchsdiebstahl in Schule

Vallendar: Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum, von

Freitagabend, bis Samstagmorgen, in eine Schule in der Höhrer Straße,

eingebrochen.

Mehrere Räume wurden hierbei angegangen und Wertsachen entwendet.

Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Vallendar: Am Freitagabend wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer im

Bereich Jahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen

Mann reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv.

Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe

veranlasst.



Weiterer Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Bendorf: Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, wurde in der Hüttenstraße ein

Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem

33-jährigen Fahrer Auffälligkeiten auf Betäubungsmitteleinfluss

gewonnen werden, ein durchgeführter Schnelltest bestätigte dies. Dem

Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe

durch einen Arzt entnommen.



Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei

Bendorf insgesamt 5 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise

niemand verletzt wurde.



