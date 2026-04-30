Presseaufruf zum Verkehrsunfall auf der B327

Bezüglich des schweren Verkehrsunfalls auf der B327 ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf zwei bislang unbekannte Fahrzeugführer, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen könnten.

Es handelt sich zum einen um den Fahrer eines Kleintransporters, welcher nach Zeugenangaben von dem verunfallten PKW überholt wurde. Außerdem habe sich ein weiterer PKW hinter dem verunfallten PKW befunden. Die Insassen der Fahrzeuge werden gebeten, sich zwecks Schilderung des Unfallhergangs bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.



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Polizeiinspektion Simmern

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