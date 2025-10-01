Presseabschlussmeldung zum Brand eines MFH in der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich um 14:45 Uhr

Wie bereits in der Presseerstmeldung dargelegt, kam es am 01.10.2025 gegen 14:45 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache das Feuer auf einem Balkon im 1. OG aus und griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl über, welcher komplett zerstört wurde. Durch starke Kräfte der Feuerwehren der VG Weißenthurm, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das Feuer abschließend gelöscht werden. Die im Anwesen befindlichen Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen.



