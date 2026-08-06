Durch die Feuerwehr Görgeshausen/Nentershausen konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand kein Fremdschaden.
Die BAB 3 und der Parkplatz wurden für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig vollgesperrt. Die Richtungsfahrbahn Köln und der Parkplatz Nentershausen sind wieder freigegeben.
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Presseabschlussmeldung - Vollbrand auf dem Parkplatz Nentershausen