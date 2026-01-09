Presseabschlussmeldung: Verkehrsunfall mit umgefallen Bus

Ein von der BAB61 abfahrender LKW fuhr auf die B256 auf, wodurch der Busfahrer ausweichen musste. Der ohne Fahrgäste besetzte Linienbus kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite in eine Böschung. Durch den Unfall wurde der Busfahrer leicht verletzt und zur Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Bus musste im Anschluss aus dem Graben geborgen werden. Die B256 und die Autobahnausfahrt Kruft waren für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. drei Stunden gesperrt.



