Presseabschlussmeldung Verkehrsunfall L210

Als einer der überholten Fahrzeuge ebenfalls zum Überholen ausscherte, musste die sich bereits im Überholvorgang befindliche Fahrzeugführerin ausweichen. Sie kam in den Straßengraben ab und überschlug sich. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Die L210 wurde aufgrund der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befanden sich vor Ort im Einsatz.



