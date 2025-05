Presseabschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der L215

Im Kurvenbereich unmittelbar hinter der Ortschaft Bickenbach kam ein aus Richtung der B327 kommender Fahrzeugführer aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenspur. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der entgegenkommende PKW aus dem Kurvenbereich getragen.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.



