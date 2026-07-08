Presseabschlussmeldung: Teileinsturz eines Gebäudes in Boppard Bad Salzig





Das Hotel wurde durch einen Gebäudefachberater des THW gemeinsam mit Kräften der Feuerwehr in Augenschein genommen. Hierbei konnten eingestürzte Geschossdecken festgestellt werden.



Die tragenden Wände des Gebäudes wiesen keine strukturellen Schäden auf, sodass keine Einsturzgefahr für das Gebäude selbst besteht. Für die umstehenden Gebäude und deren Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.



Das Objekt wurde zudem durch die Rettungshundestaffel mit Trümmerspürhunden abgesucht, hierbei konnten keine Hinweise auf Personen im Objekt erlangt werden.



Die Rheinuferstraße wurde im Absprache mit der Feuerwehr durch den Bauhof der Stadt Boppard gesperrt.



Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr und Polizei wurden gegen 02:50 Uhr beendet.



Allgemeiner Hinweis:



Betreten sie keine leerstehenden oder offensichtlich baufälligen Gebäude, durch Einstürze oder Teileinstürze besteht Lebensgefahr.



Rückfragen bitte an:



​Polizeiinspektion Boppard

PHK Cohen

Tel. 06742/809-0

piboppard@polizei.rlp.de





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