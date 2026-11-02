Im weiteren Verlauf ging das Feuer auf ein Nachbargebäude über. Durch den Einsatz der Feuerwehr wurde der Übergriff auf ein drittes Wohnhaus verhindert. Das Feuer ist gelöscht, bedarf aber der weiteren Überwachung der Feuerwehr. Durch den Brand wurden 2 Personen leicht verletzt. Die Bundesstraße 9 war bis ca. 08:00 Uhr gesperrt.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
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Presseabschlussmeldung Brand eines Wohnhauses in Sankt Goar
Im weiteren Verlauf ging das Feuer auf ein Nachbargebäude über. Durch den Einsatz der Feuerwehr wurde der Übergriff auf ein drittes Wohnhaus verhindert. Das Feuer ist gelöscht, bedarf aber der weiteren Überwachung der Feuerwehr. Durch den Brand wurden 2 Personen leicht verletzt. Die Bundesstraße 9 war bis ca. 08:00 Uhr gesperrt.