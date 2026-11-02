Koblenz
Presseabschlussmeldung Brand eines Wohnhauses in Sankt Goar
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Der Brand in Sankt Goar ging ursächlich von einem Wohnhaus aus.

Im weiteren Verlauf ging das Feuer auf ein Nachbargebäude über. Durch den Einsatz der Feuerwehr wurde der Übergriff auf ein drittes Wohnhaus verhindert. Das Feuer ist gelöscht, bedarf aber der weiteren Überwachung der Feuerwehr. Durch den Brand wurden 2 Personen leicht verletzt. Die Bundesstraße 9 war bis ca. 08:00 Uhr gesperrt.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
06742-8090


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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