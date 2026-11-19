Infolge der Panne kam der LKW auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit.



Ein aus dem nachfolgenden Verkehr kommender PKW kollidierte in der Folge mit dem Auflieger des LKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW stark beschädigt.



Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er durch die anwesenden Rettungskräfte medizinisch versorgt.



Die Sperrung der B50 dauert aufgrund der Bergung der beteiligten Fahrzeuge weiterhin an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern (Hunsrück)

Tel 06761 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell