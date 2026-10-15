Verkehrsdirektion Koblenz
Presse-Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

BAB 3, Kilometer 97, Fahrtrichtung Köln, Anschlussstelle Diez (ots) - Am Donnerstag, 15.10.2026, 14:39 Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Kilometer 97, Anschlussstelle Diez, gemeldet.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand verunfallte 1 Pkw mit vier Insassen in der Anschlussstelle. Derzeit sind Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Autobahnmeisterei und Polizei im Einsatz.

Die Anschlussstelle Diez in Fahrtrichtung Köln ist für die Unfallaufnahme, Rettung und Bergung auf noch unbestimmte Zeit gesperrt.

Von Rückfragen bitten wir derzeit abzusehen. Es erfolgt eine Nachtragsmeldung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602 9327-100


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