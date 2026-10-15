Presse-Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall





Nach derzeitigem Ermittlungsstand verunfallte 1 Pkw mit vier Insassen in der Anschlussstelle. Derzeit sind Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Autobahnmeisterei und Polizei im Einsatz.



Die Anschlussstelle Diez in Fahrtrichtung Köln ist für die Unfallaufnahme, Rettung und Bergung auf noch unbestimmte Zeit gesperrt.



Von Rückfragen bitten wir derzeit abzusehen. Es erfolgt eine Nachtragsmeldung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327-100





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