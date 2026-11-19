Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein PKW mit einem auf dem Standstreifen stehenden Pannen-LKW. Hierbei wurde eine Person verletzt. Die B50 in Fahrtrichtung Flughafen-Hahn ist derzeit voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet.
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Presse-Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B50
Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein PKW mit einem auf dem Standstreifen stehenden Pannen-LKW. Hierbei wurde eine Person verletzt. Die B50 in Fahrtrichtung Flughafen-Hahn ist derzeit voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet.