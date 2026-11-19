B50 Riesweiler / Simmern (Hunsrück) (ots) - Am heutigen Abend kam es gegen 17:55 Uhr auf der B50 in Fahrtrichtung Flughafen-Hahn, zwischen den Anschlussstellen Argenthal und Riesweiler, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein PKW mit einem auf dem Standstreifen stehenden Pannen-LKW. Hierbei wurde eine Person verletzt. Die B50 in Fahrtrichtung Flughafen-Hahn ist derzeit voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



PI Simmern

Tel 06761 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell