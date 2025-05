Presse-Abschlussmeldung zum Brand in Brey

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune im Vollbrand und griff auf die Garagen über.

Zwei in der Scheune sowie in der Garage befindliche Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört (darunter ein Wohnmobil), zwei weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt. Die Scheune / Garage brannten vollständig aus.

Aufgrund des massiven Rauchentwicklung wurden die umliegenden Häuser evakuiert.

Das angrenzende Mehrparteienhaus wurde durch das Feuer beschädigt, blieb letztendlich aber für die Anwohner bewohnbar.

Die Bahnstrecke wurde für über eine Stunde für den Bahnverkehr aufgrund der Löscharbeiten gesperrt.

Aufgrund der Einsatzfahrzeuge musste die B9 voll gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei wurden Umleitungsbeschilderungen in Rhens und Boppard eingerichtet.

Der Verkehr konnte um 18:17 Uhr über die Öffnung einer Fahrspur in FR Boppard abgeleitet werden.

Um 18:54 Uhr wurde die Sperrung vollständig aufgehoben und die B9 war für den Verkehr wieder frei.

Bei dem Einsatz wurden zwei Angehörige der Feuerwehr leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die B9 war für den Verkehr für ca. vier Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Schadenshöhe könnte sich im unteren 6-stelligen Bereich befinden, dies ist derzeit noch unklar.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit mehreren Einheiten, Polizei, Rettungsdienst, Ordnungsamt/Kreisverwaltung, Energieversorger sowie die Straßenmeisterei.



