Presse Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden

55469 Ohlweiler, B 50 Fahrtrichtung Simmern /Hnsrück (ots) - Nach Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme befuhr ein Wohnmobil, aleinbeteiligt mit einer 5 köpfigen Familie die B50 aus Fahrtrichtung Flughafen Hahn kommend in Fahrtrichtung BAB A61 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen.

In Höhe der Auffahrt Schönborn platzte das rechte Hinterrad. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und stürzte schließlich um. Nach Kollision mit der Mittelleitplanke wurde das Fahrzeug zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert wo es auf der rechten Seite zum Liegen kam. Alle Insassen wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,- Euro.

Die B 50 war im betroffenen Streckenabschnitt für fast 3 Stunden voll gesperrt.



Ein vor Ort filmender "Gaffer" konnte namentlich ermittelt werden. Diesen erwartet folgenschwere strafrechtliche Konsequenzen.



