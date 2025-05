Presse-Abschlussmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 118 mit Vollsperrung

PKW ON 02 befuhr die Straße "Bei den roten Buchen" in Boppard-Buchenau und beabsichtigte, im Einmündungsbereich auf die K 118 nach rechts in FR Bad Salzig aufzufahren.

Während ON 02 auf die K 118 auffuhr, setzte ON 01 trotz Überholverbots zum Überholen an und überholte den PKW ON 03.

Die Fahrzeuge ON 01 und ON 02 kollidierten daraufhin in Höhe des Einmündungsbereichs nahezu frontal.

Beide alleinigen Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 18-jährige Fahrzeugführer ON 01 sowie die 24-jährige Fahrzeugführerin ON 02 wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beim Fahrzeugführer ON 01 konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die K 118 war für die Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde zwecks Reinigungsarbeiten der Fahrbahn die Straßenmeisterei verständigt.

Im Einsatz waren Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, der Rettungshubschrauber, der Feuerwehr und der Straßenmeisterei.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

Lipkowski, PHK



piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell