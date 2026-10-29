Premiere im Polizeipräsidium Koblenz: Erstmals führen zwei Frauen gemeinsam eine Polizeiinspektion

Seit rund drei Jahren leitet die Erste Polizeihauptkommissarin Caroline Fachinger die Polizeiinspektion Lahnstein. Mit der Amtseinführung von Polizeihauptkommissarin Inga Rombelsheim zur stellvertretenden Dienststellenleiterin steht nun erstmals ein rein weibliches Führungsteam an der Spitze einer Polizeiinspektion im nördlichen Rheinland-Pfalz.



Für beide ist diese Konstellation kein Selbstzweck. Im Mittelpunkt stehen für sie eine moderne, verlässliche und mitarbeiterorientierte Führung sowie die Verantwortung für die Sicherheit der Menschen im Dienstgebiet.



"Wir möchten gemeinsam Verantwortung übernehmen, Entscheidungen transparent treffen und unseren Mitarbeitenden eine verlässliche Führung bieten. Gute Führung hängt nicht vom Geschlecht ab, sondern von Kompetenz, Erfahrung und Teamgeist" betonen beide.

Bemerkenswert ist auch ihre persönliche Lebenssituation: Beide Führungskräfte sind Mütter. Die neue stellvertretende Dienststellenleiterin verbindet ihre Führungsaufgabe mit der Betreuung eines kleinen Kindes und wird die Funktion in Teilzeit wahrnehmen. Damit setzt die Polizei Rheinland-Pfalz ein sichtbares Zeichen dafür, dass anspruchsvolle Führungsaufgaben und Familie miteinander vereinbar sein können.



Die Polizei Rheinland-Pfalz entwickelt sich seit Jahren kontinuierlich weiter - auch im Hinblick auf moderne Arbeitsmodelle. Flexible Arbeitszeiten und Teilzeit in Führungsfunktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die Besetzung der Führungspositionen in Lahnstein zeigt, dass Qualifikation, Engagement und Führungskompetenz unabhängig von Lebensmodell oder Geschlecht im Mittelpunkt stehen. Dass die Vereinbarkeit von Führungsverantwortung und Familie im Alltag auch organisatorische Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere bei der Kinderbetreuung, steht dabei außer Frage.

Das Führungsteam möchte zeigen, dass Karriere, Verantwortung und Familie kein Widerspruch sein müssen. Entscheidend seien Motivation, Fachlichkeit und vor allen Dingen die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.



Beide bringen langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen der Polizei Rheinland-Pfalz mit. Gemeinsam wollen sie die erfolgreiche Arbeit der Polizeiinspektion fortführen, die Zusammenarbeit mit Kommunen, Wirtschaftsunternehmen, Rettungsdiensten, der Bundeswehr und anderen Sicherheitsbehörden weiter stärken sowie die Dienststelle zukunftsorientiert entwickeln. Dabei wollen beide Bewährtes erhalten, offen für Veränderungen bleiben und vor allem ihre Mitarbeitenden mitnehmen.



Auf die Frage, ob es etwas Besonderes sei, als erstes weibliches Führungsteam einer Polizeiinspektion im Polizeipräsidium Koblenz Geschichte zu schreiben, antwortet Inga Rombelsheim lachend:



"Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, da wir ganz ähnlich denken: Wir möchten nun wirklich nicht darauf reduziert werden, dass wir Frauen in diesen Funktionen sind. Für uns stehen gute Polizeiarbeit, Verantwortung und unsere Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Aber wenn unsere Konstellation anderen Mut macht, Führungsverantwortung zu übernehmen, den Weg in diese, oder ähnlich geartete Funktionen zu gehen - gerade auch mit Familie oder in Teilzeit -, dann freut uns das. Entscheidend ist am Ende nicht das Geschlecht, sondern Motivation und die Qualität der Führung und das zeigt sich für uns nicht nur in möglichst guten Entscheidungen, sondern auch darin, wie wir mit unseren Mitarbeitenden umgehen, ihnen zuhören und gerade in schwierigen Situationen an ihrer Seite stehen."



Polizeipräsident Jürgen Süs sieht den Weg der Behörde bestätigt und blickt in die Zukunft: "Wir sind am Ziel, wenn zwei leistungsstarke Polizistinnen in der Leitung einer Polizeidienststelle keiner besonderen Meldung mehr bedürfen. Das Führungsduo in Lahnstein zeigt im Schulterschluss mit den Kolleginnen und Kollegen der Dienststelle, dass sich Beruf und Familie vereinbaren lassen."



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