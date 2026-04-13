Präventionsversanstaltung des PP Koblenz bei der Handwerksmesse 2026 zum Thema "IT-Sicherheit"

Koblenz (ots) -



Das Polizeipräsidium Koblenz und das LKA Rheinland-Pfalz bieten in Kooperation mit der Handwerkskammer Koblenz im Rahmen der Handwerksmesse 2026 am kommenden Samstag, 18.04.2026, eine kostenlose Vortragsreihe für Handwerksbetriebe zum Thema "IT-Sicherheit in der Praxis" an.



Hackerangriffe sind eine reale und häufig unterschätzte Gefahr - auch für Handwerksbetriebe. Oft wird das Risiko erst dann sichtbar, wenn bereits ein erheblicher Schaden entstanden ist. Die Polizei stellt hierzu schwerwiegende Cyberangriffe vor, wie sie aktuell auch in der Region Koblenz vorkommen.



Neben Zahlen, Daten und Fakten werden auch Tipps und Erfahrungswerte weitergegeben, wie Betriebe sich bereits mit wenigen Mitteln darauf vorbereiten können und welche Hilfe- und Beratungsstellen bei der Polizei existieren.



Außerdem:



- Was ist Cybercrime? Daten, Zahlen und Fakten

- Wie funktionieren Angriffe in der Praxis?

- Phishing: Wie schütze ich mich gegen Angriffe per E-Mail?

- Ransomware: Wie reduziere ich das Risiko von Erpressung durch

Datenverschlüsselung?

- Wie reagiere ich auf einen Cyberangriff? (Sofortmaßnahmen &

nächste Schritte)

- Sicherheitsangebote und Anlaufstellen für Handwerksbetriebe

- Planung der Reaktion auf einen IT-Sicherheitsvorfall (Incident

Response)



Anmeldungen können über die Seite der HWK Koblenz oder direkt unter den folgenden Links erfolgen:

IT-Sicherheit in der Praxis, 10:00 Uhr: https://eveeno.com/248185745

IT-Sicherheit in der Praxis, 15:00 Uhr: https://eveeno.com/335450585



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - Violetta Weiß



Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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