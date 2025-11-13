Fragen, Erfahrungen und Anliegen können gerne eingebracht werden.
Termin ist der 19.11.25, 16 Uhr, im Jugend- und Bürgerzentrum in der Potsdamer Straße 4 in 56075 Koblenz.
Im Mittelpunkt steht das Thema "Sicherheit im Alltag".
Anmeldung
Ordnungsamt Stadt Koblenz
kriminalpraevention@stadt.koblenz.de
0261/129 4760
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für den Sachbereich Prävention
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Präventionsveranstaltung "Im Alltag sicher leben"