Koblenz
Präventionsveranstaltung "Im Alltag sicher leben"
Flyer
Flyer
Polizeipräsidium Koblenz

Das Ordnungsamt der Stadt Koblenz lädt gemeinsam mit der Polizei Koblenz zu einem Austausch rund um die Themen Telefonbetrug, Internetkriminalität und Einbruchschutz ein.


Fragen, Erfahrungen und Anliegen können gerne eingebracht werden.
Termin ist der 19.11.25, 16 Uhr, im Jugend- und Bürgerzentrum in der Potsdamer Straße 4 in 56075 Koblenz.

Im Mittelpunkt steht das Thema "Sicherheit im Alltag".

Anmeldung

Ordnungsamt Stadt Koblenz
kriminalpraevention@stadt.koblenz.de
0261/129 4760

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für den Sachbereich Prävention
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region