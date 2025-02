Präventionstag der Kriminalpolizei Mayen in Kaisersesch

Am Mittwoch, 12.02.25, findet in der Zeit von 13. bis 17.00 Uhr eine kriminalpolizeiliche Präventionsveranstaltung in Kaisersesch statt.





Neben einem zentralen Infostand am ALDI in Kaisersesch, an dem Angehörige der Prävention Koblenz, der Kriminalinspektion Mayen sowie Seniorensicherheitsberater der VG Kaisersesch für Fragen zur Verfügung stehen, finden auch Haustürgespräche statt, um die Bevölkerung hinsichtlich der Themenfelder Wohnungseinbrüche und Call-Center-Betrügereien zu sensibilisieren und zu beraten.



