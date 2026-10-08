Präventionsstreifen und Social Media Reels gegen Taschen- und Handgepäckdiebstahl im Bahnverkehr - Bundespolizeidirektion Koblenz beteiligt sich an Präventionswoche des LKA Berlin

Im Mittelpunkt der bundespolizeilichen Präventionsinitiative steht die Sensibilisierung von Reisenden für das Thema Taschen- und Handgepäckdiebstahl.



Im Rahmen der Aktionswoche führt die Bundespolizeidirektion Koblenz insbesondere am heutigen Donnerstag sowie morgigen Freitag verschiedene Präventionsstreifen am Hauptbahnhof Saarbrücken und in Zügen im Bereich Frankfurt am Main sowie auf Zugverbindungen zwischen Kassel, Fulda und Gießen durch.



Weitere Informationen können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.



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