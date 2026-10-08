Bundespolizeidirektion Koblenz
Präventionsstreifen und Social Media Reels gegen Taschen- und Handgepäckdiebstahl im Bahnverkehr - Bundespolizeidirektion Koblenz beteiligt sich an Präventionswoche des LKA Berlin
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Koblenz; Saarbrücken; Frankfurt am Main; Kassel; Fulda; Gießen (ots) - Die Bundespolizeidirektion Koblenz beteiligt sich aktuell an der Präventionswoche des Landeskriminalamtes Berlin.

Im Mittelpunkt der bundespolizeilichen Präventionsinitiative steht die Sensibilisierung von Reisenden für das Thema Taschen- und Handgepäckdiebstahl.

Im Rahmen der Aktionswoche führt die Bundespolizeidirektion Koblenz insbesondere am heutigen Donnerstag sowie morgigen Freitag verschiedene Präventionsstreifen am Hauptbahnhof Saarbrücken und in Zügen im Bereich Frankfurt am Main sowie auf Zugverbindungen zwischen Kassel, Fulda und Gießen durch.

Weitere Informationen können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Koblenz
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0261/399-4110
E-Mail: bpold.koblenz@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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