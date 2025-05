Präsenz und Prävention durch Polizei und Stadt werden fortgesetzt

Aufgrund des sehr guten Wetters und des Beginns der 3. Andernacher Bierbörse war im Vorfeld mit einem erhöhten Personenaufkommen in der Stadt zu rechnen. In den Kontrollfokus wurden Örtlichkeiten gezogen, an denen es zurückliegend zu jugendtypischen Delikten kam, insbesondere wurden der Domplatz, der Römerpark sowie der Bereich Läufstraße/Obere Wallstraße und die Hochstraße berücksichtigt.



Während in den frühen Abendstunden kaum polizeilich relevantes Personenaufkommen im Innenstadtbereich wahrnehmbar war, wurden in den späteren Abendstunden vermehrte Kontrollen von Jugendgruppen durchgeführt.



Insgesamt wurden 29 Personen kontrolliert, es erfolgten 4 Durchsuchungsmaßnahmen sowie 13 Platzverweise.



In diesem Zusammenhang wurden die Einsatzkräfte gegen 00:00 Uhr während der Fußstreife in der Innenstadt durch Zeugen auf eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Oberen Wallstraße aufmerksam gemacht, wobei eine Jugendliche durch einen Faustschlag leicht verletzt wurde. Durch das schnelle Hinzueilen der Kontrollkräfte wurden weitere Übergriffe verhindert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und erste Tatverdächtige identifiziert. Der Hintergrund der Körperverletzung wird noch ermittelt.



Die Polizei Andernach und die Stadt werden auch künftig weitere Kontrollen vornehmen, um Straftaten und Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum zu verhindern.



