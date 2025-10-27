Die Maßnahmen führten zur Fertigung von 12
Ordnungswidrigkeitenanzeigen, darüber hinaus in vier Fällen zum
Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Des Weiteren wurden 6 sogenannte Poserverstöße geahndet, außerdem
wurde in einem Fall ein Fahren ohne erforderliche Erlaubnis
festgestellt.
In der Gesamtschau konnte festgestellt werden, dass die Zahl der
Posing-Verstöße im Vergleich zu vorherigen Kontrollen merklich
zurückgegangen war.
Auch bewegten sich bei vielen kontrollierten Fahrzeugen
erfreulicherweise die Modifikationen am Auto im rechtlich erlaubten
Bereich.
Poser- und Tuningkontrolle der Polizeidirektion Koblenz
Lesezeit 1 Minute