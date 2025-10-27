Poser- und Tuningkontrolle der Polizeidirektion Koblenz

Am Samstag, 25.10.25 fanden in der Zeit von 18. bis 01.00 Uhr in und rund um Koblenz zahlreiche Kontrollen mit Zielrichtung "Posing- und Tuning" statt.



Die Maßnahmen führten zur Fertigung von 12

Ordnungswidrigkeitenanzeigen, darüber hinaus in vier Fällen zum

Erlöschen der Betriebserlaubnis.



Des Weiteren wurden 6 sogenannte Poserverstöße geahndet, außerdem

wurde in einem Fall ein Fahren ohne erforderliche Erlaubnis

festgestellt.

In der Gesamtschau konnte festgestellt werden, dass die Zahl der

Posing-Verstöße im Vergleich zu vorherigen Kontrollen merklich

zurückgegangen war.

Auch bewegten sich bei vielen kontrollierten Fahrzeugen

erfreulicherweise die Modifikationen am Auto im rechtlich erlaubten

Bereich.







Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell