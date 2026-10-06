Koblenz
Polizeipräsidium Koblenz begrüßt 69 neue Kolleginnen und Kollegen
Willkommen!
Willkommen!
Polizeipräsidium Koblenz

Das Polizeipräsidium Koblenz hat heute insgesamt 69 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt.

Lesezeit 1 Minute

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben Anfang Oktober ihren Dienst beim Polizeipräsidium Koblenz aufgenommen.

Alle 69 Beamtinnen und Beamten haben zuvor ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Abschluss führen sie nun den Dienstgrad der Polizeikommissarin beziehungsweise des Polizeikommissars.

Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung erhielten sie einen ersten Einblick in die Strukturen und Aufgabenbereiche des Polizeipräsidiums Koblenz. Neben den Leitern der einzelnen Polizeidirektionen sowie der Kriminaldirektion lernten sie auch die Abteilung Polizeiverwaltung und weitere wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kennen.
Das Polizeipräsidium Koblenz wünscht allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start, viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben und eine erfolgreiche Zeit im Polizeidienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren