Polizeipräsidium Koblenz begrüßt 69 neue Kolleginnen und Kollegen

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben Anfang Oktober ihren Dienst beim Polizeipräsidium Koblenz aufgenommen.



Alle 69 Beamtinnen und Beamten haben zuvor ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Abschluss führen sie nun den Dienstgrad der Polizeikommissarin beziehungsweise des Polizeikommissars.



Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung erhielten sie einen ersten Einblick in die Strukturen und Aufgabenbereiche des Polizeipräsidiums Koblenz. Neben den Leitern der einzelnen Polizeidirektionen sowie der Kriminaldirektion lernten sie auch die Abteilung Polizeiverwaltung und weitere wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kennen.

Das Polizeipräsidium Koblenz wünscht allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start, viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben und eine erfolgreiche Zeit im Polizeidienst.



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Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

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