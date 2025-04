Polizeilicher Großeinsatz in Weitefeld - Folgemeldung

Mit Bezug auf die bisher veröffentlichten Meldungen teilt die Polizei mit, dass die Medienanlaufstelle in Weitefeld ab 16.30 Uhr nicht mehr besetzt ist. Die Pressestelle der Polizei Koblenz ist ab sofort erreichbar unter 0261- 103 50020 (Jürgen Fachinger) 0261- 103 50021 (Oliver Jutz) Über die bisher veröffentlichten Informationen hinaus liegen derzeit keine neuen Erkenntnisse vor.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter/den Tätern werden

aufrecht erhalten, darüber hinaus ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck in alle Richtungen.



