Polizeilicher Einsatz in Boppard

Am gestrigen Mittwoch, 08.04.26, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass im Bereich Boppard-Buchholz eine Frau gegen deren Willen und unter Einwirkung von körperlicher Gewalt in ein Fahrzeug gezerrt wurde.



Durch die kurz darauf eingetroffene Streife konnte das in Rede stehende Fahrzeug noch in Tatortnähe angetroffen und die Frau befreit werden.

Zwischen den insgesamt drei Tätern und dem Opfer bestand eine Vorbeziehung, dem Vorfall ging ein bereits länger andauernder Konflikt voraus.

Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.



Die Kriminaldirektion hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen, um die näheren Hintergründe zu beleuchten.



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