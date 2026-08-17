Polizeiliche Rollerkontrollen

Hintergrund sind vermehrte Beschwerden aus der Bevölkerung, wonach Rollerfahrende ohne Versicherungskennzeichen und augenscheinlich ohne Beachtung der gebührenden Rücksicht im Straßenverkehr fahren würden.



Aus diesem Grund führten uniformierte und zivile Polizeibeamte der Polizeiinspektion Andernach im Zeitraum vom 06.08.2026 bis zum 10.08.2026 verstärkte Kontrollen von Fahrzeugen der Klassen AM, A1 und Kleinkrafträder durch. Die Kontrollen fanden aufgrund aktueller Beschwerden vorrangig in der Ortsgemeinde Kruft und den umliegenden Ortsgemeinden statt. Dabei wurden insbesondere die Verkehrssicherheit, die technische Vorschriftsmäßigkeit und die Führerschein- sowie Prüfbescheinigungsdokumente überprüft.



"Vermeintlich kleine Veränderungen am Fahrzeug können gravierende Auswirkungen auf das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit haben." betont POR Martin Hoch, Leiter der Polizeiinspektion Andernach. "Ein entdrosselter Roller erreicht schnell Geschwindigkeiten, für die der Fahrende keine Fahrerlaubnis besitzt - damit wird aus einem Ordnungswidrigkeitenverstoß ein Straftatbestand. Auch eine gültige Versicherung ist bei E-Scootern und Rollern unverzichtbar, da sie im Falle eines Unfalls für verursachte Personen- und Sachschäden aufkommt und den Fahrenden vor erheblichen finanziellen Belastungen schützt. Wer mit einem unversicherten Fahrzeug unterwegs ist, riskiert neben strafrechtlichen Konsequenzen, für sämtliche entstandenen Schäden persönlich aufkommen zu müssen - bei schweren Personenschäden können dabei schnell sehr hohe Forderungen entstehen."



Es konnte bei einem Kleinkraftrad ein Verstoß festgestellt werden, welcher zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. In vier weiteren Fällen konnte je ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis festgestellt werden, da die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit durch Veränderungen derart manipuliert wurde, dass sie über keine gültige Fahrerlaubnis mehr verfügten. Diese Fahrzeuge wurden zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Gegen die jeweiligen Fahrenden wurden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.



Die Polizeiinspektion Andernach wird die Kontrolldichte fortführen.



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Polizeiinspektion Andernach

POR Hoch, Leiter

Telefon: 02632-921 0



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