Neuwied
Polizeikontrollen auf der Osterkirmes in Neuwied
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Wochenende wurden auf der Osterkirmes in Neuwied vermehrte Personenkontrollen im Hinblick auf das Messer-Führverbot auf öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt.


Des Weitern wurde durch die Beamten kontrolliert ob auch die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes eingehalten wurden.
Lediglich bei einer Person konnte ein Messer aufgefunden werden, welches umgehend durch die Polizei beschlagnahmt wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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