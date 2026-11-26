Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem morgendlichen Weg zum Unterricht zu erhöhen.

Die Kontrollen fanden zeitgleich im Bereich der Schulzentren in Kastellaun, Kirchberg, Sohren-Büchenbeuren, Simmern sowie Rheinböllen statt. Ein besonderes Augenmerk legten die Einsatzkräfte dabei auf den sogenannten "Elterntaxi"-Verkehr und die ordnungsgemäße Sicherung der jungen Mitfahrenden im Fahrzeug.

Insgesamt wurden im Rahmen des Einsatzes 100 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fünf Verstöße gegen die Sicherungspflicht fest:



- In drei Fällen waren mitfahrende Kinder überhaupt nicht

gesichert.

- In zwei weiteren Fällen waren die Kinder nicht ordnungsgemäß

angeschnallt beziehungsweise der Kindersitz war fehlerhaft

verwendet worden.



Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführenden wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem nutzte die Polizei die Gespräche vor Ort, um eindringlich auf die erheblichen Unfallgefahren durch fehlende oder mangelhafte Sicherung hinzuweisen.

PHK Christian Imig von der die Polizeiinspektion Simmern zeigte sich mit dem Ergebnis der Kontrollen zufrieden: "Die überwiegende Mehrheit der Eltern und Fahrenden verhielt sich vorbildlich. Dennoch wird die Polizeiinspektion Simmern die Schulwege auch in Zukunft regelmäßig überwachen, um die Sicherheit der Kinder nachhaltig zu gewährleisten."



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761 921-211





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