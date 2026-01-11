Polizeiinspektion Simmern: Winterliche Straßenverhältnisse ohne nennenswerte Probleme

Trotz Schneefalls und Eisbildung kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.



Durch den Einsatz der Straßenmeistereien, sowie insbesondere durch die angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmenden verlief der Straßenverkehr ruhig und geordnet.



2. Verkehrsunfall:



Eine Kombination aus schneebedeckter Fahrbahn, sowie dem Konsum alkoholischer Getränke wurde einer Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zum Verhängnis. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam die 25-jährige von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten PKW und schob diesen gegen eine dort befindliche Hauswand. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein in der Folge durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte dies. Der Führerschein der jungen Frau wurde sichergestellt. Die 25-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.



