Polizeiinspektion Koblenz 2 kontrolliert Verkehrsteilnehmer hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsum



Neben einem PKW, der ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde, wurden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.



Im Rahmen der Kontrollen fiel zunächst ein PKW-Führer durch drogentypische Auffälligkeiten auf. Darüber hinaus wurden drei E-Scooter-Fahrer kontrolliert, bei denen ebenfalls Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden konnten.

Besonders auffällig war hierbei ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters. Im Zuge der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht den gesetzlichen Anforderungen für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr entspricht. Es liegen darüber hinaus Anhaltspunkte vor, dass der besagte E-Scooter eine tatsächliche Höchstgeschwindigkeit von 99 km/h aufweist. Damit überschreitet das Fahrzeug die für die Elektrokleinstfahrzeuge zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h ganz erheblich. Die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden eingeleitet.



Die festgestellten Sachverhalte werden nun hinsichtlich möglicher Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten rechtlich geprüft.



Wichtige Hinweise zum Führen von E-Scootern:



In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die geltenden Vorschriften der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) hin:



- Höchstgeschwindigkeit: Elektrokleinstfahrzeuge dürfen

bauartbedingt maximal 20 km/h schnell fahren.



- Mindestalter: Das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters

beträgt 14 Jahre.



- Versicherung: Für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr

ist eine gültige Versicherungsplakette erforderlich.



- Alkohol/Drogen: Auch für E-Scooter gelten die Vorschriften des

Straßenverkehrsgesetzes hinsichtlich des Fahrens unter Alkohol-

und/oder Betäubungsmitteleinfluss.



- Personenbeförderung: Die Mitnahme weiterer Personen ist nicht

gestattet.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich ihrer Verantwortung im Straßenverkehr bewusst zu sein. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen. Gleiches gilt für die Nutzung technisch nicht zugelassener oder erheblich schnellerer E-Scooter.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Koblenz 2



Telefon: 0261-10354250





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