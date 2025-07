Polizeieinsatz in Kurtscheid am 31.07.2025

Im Rahmen der Aufnahme eines Körperletzungsdelikts in 56581 Kurtscheid kam es seitens der Polizei zur Schussabgabe, wodurch jedoch niemand zu Schaden kam.





Der Tatverdächtige konnte im Anschluss unverletzt festgenommen werden. Der Geschädigte, für den keine Lebensgefahr besteht, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Von weiteren Anfragen bitten wir bis auf Weiteres abzusehen.



