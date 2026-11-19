Sie wird erstmals "vorlesen", aber nicht mit der Stimme, sondern mit den Händen!



Die Kinder erhalten die Gelegenheit, Polizeiarbeit kennenzulernen und Fragen zu stellen. Dabei steht nicht nur das Vorlesen im Mittelpunkt, sondern auch die barrierefreie Begegnung mit der Polizei. Auf diese Weise sollen Berührungsängste abgebaut und das Vertrauen in die Polizei gestärkt werden.



Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Tag!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

- Miriam Leonhard

Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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