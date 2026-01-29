Polizei warnt vor gefälschten Zustellbenachrichtigungen

Auch bei der Polizei gingen entsprechende

Mitteilungen ein.

Die Täter platzieren täuschend echte aussehende Benachrichtigungen

von Zustellunternehmen an oder in Briefkästen, die suggerieren, dass

ein Sendung nicht zugestellt werden konnte.

Über einen QR-Code könne man dann angeblich einen neuen Termin

vereinbaren.

Tatsächlich gelangt man auf eine seriös erscheinende jedoch gefakte

Seite, auf der man seine persönlichen Daten oder auch

Zahlungsinformationen eintragen kann.

Die Polizei rät hier zur Vorsicht. In der Regel kann man bei den

üblichen Unternehmen über die Sendungsverfolgung herausfinden, in

welchem Status sich die Sendung befindet. Darüber hinaus besteht die

Möglichkeit, mit verschiedenen Unternehmen einen ausgesuchten

Ablageort oder die Übergabe bei Nachbarn zu vereinbaren.

Die Nennung personenbezogener Daten einschließlich Kontoinformationen

dürfte in keinem Fall erforderlich sein. Im Zweifelsfall sollte man

mit dem Absender oder der Zustellfirma persönlich oder telefonisch in

Kontakt treten.

Für Rückfragen stehen die polizeilichen oder kommunalen

Kriminalpräventionsstellen zur Verfügung.



