Polizei und Stadt Koblenz ziehen positive Bilanz zum Altstadtfest

Das vielfältige Veranstaltungsangebot erfreute sich großer Beliebtheit, sodass ein hohes Besucheraufkommen zu verzeichnen war.



Im Rahmen des Einsatzgeschehens wurden am Samstagabend bzw. am frühen Sonntagmorgen durch die Polizei vereinzelt Körperverletzungsdelikte registriert. Zudem wurden im Verlauf des Wochenendes Diebstähle von Geldbörsen und anderer Wertgegenstände bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Trotzdem kann das niedrige Fallaufkommen als veranstaltungstypisch betrachtet werden und kommt einem gewöhnlichen Wochenende in der Koblenzer Altstadt gleich.



Die Präsenz von Kommunalem Vollzugsdienst, Verkehrsüberwachung und Polizei leistete einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls und trug somit zu einem unbeschwerten Besuch des Altstadtfestes bei. Polizei und Stadt Koblenz ziehen daher eine positive Bilanz und blicken zufrieden auf den Verlauf des Altstadtfestes zurück.



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