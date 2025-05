Polizei und Stadt Koblenz präsentieren neues Logo der Seniorensicherheitsarbeit!

Vom Telefonbetrug, über die Masche des falschen Hand- oder Wasserwerkers, Straftaten im Internet, bis hin zur Beratung und Vorbeuge von (Taschen-)Diebstählen oder einem Wohnungseinbruch.



Die Sicherheitsberaterinnen und -berater möchten im Rahmen ihres Ehrenamtes dazu beitragen, dass Seniorinnen und Senioren nicht Opfer einer Straftat werden. Befähigt werden sie dazu durch eine dreitägige Ausbildung bei der Polizei sowie eine jährlich stattfindende Fortbildungsveranstaltung in Zusammenarbeit mit den Kommunen.



Im Jahr 2024 wurde die Idee geboren, für das Projekt „Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren“ (kurz SfS) ein landeseinheitliches Logo zu entwerfen, um die Sichtbarkeit und Außenwirkung des Projektes zu erhöhen, aber auch die Identifikation mit dem damit verbundenen Ehrenamt zu stärken.



Das neue Logo wird feierlich am 3. Juli 2025, um 10 Uhr im Rathaus der Stadt Koblenz präsentiert. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, dem Termin in Raum 103 beizuwohnen. Frau Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, der Behördenleiter des PP Koblenz, Jürgen Süs, die Leiterin der Leitstelle Kriminalprävention, Frau Hanne Hall, Vertreterinnen und Vertreter der am Projekt beteiligten Kommunen und der Zentralen Prävention des Polizeipräsidium Koblenz sowie die Entwicklerinnen des Logos werden bei dem Termin anwesend sein.



